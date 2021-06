KUULA SAADET | Auto Poodcast #6. Alan Vaht: räägime ausalt elust elektriautoga

Uues kümneosalises saatesarjas „Auto Poodcast” räägivad City Motorsi inimesed lähemalt sellest, mis nende valdkonnas toimub, millised on autoturgude trendid, milliseid autosid eestlased eelistavad ja mida on oodata autoturule tulevikus. Kuues saade sarjast „Auto Poodcast” keskendub elektriautodele ja muudele alternatiivsetele kütustele, mis sõidumasinaid tulevikus edasi viivad.

„Mina olen nüüd elektriautoga sõitnud aasta, kui perre sai ostetud särtsumasin pere teiseks autoks. Mis aga juhtus oli see, et elektriautost sai kohe pere põhiline sõiduvahend. Minu diiselauto jäi seisma ja sai kasutust vaid siis, kui naine oli oma elektriautoga minema sõitnud. Inspireerituna sellest, müüsingi oma diisel auto maha ja ostsin pistikhübriidi. Sellega olen nüüd sõitnud natukene üle nädala ja bensiinikilomeetreid on kokku kogunenud vaid kümmekond. Ülejäänud sõidud linnas olen kõik elektriga hakkama saanud,” räägib oma kogemusest Alexela juhatuse liige Alan Vaht.

Vaht lisab, et tema elektriauto sai valitud selle järgi, et sellel oleks sõiduulatus selline, et ei peaks liigselt planeerima oma sõite selle järgi, kus on laadimisvõimalused. Samas on kümmekond aastat tagasi üle Eesti püstitatud laadimisvõrgustik selline, et hätta naljalt ei jää.

„Saan tuua näite, kus jäime Narva-Jõesuus puhates olukorda, kus laadimispunkti ei olnud. Siis aga anti hotellist lahkelt vajalikku elektrit ja sõit sai jätkuda. Sõbrad on vahel uurinud, et kui kaugele saab sõita elektriautoga, kui palju peab planeerima sõite. Täna saan neile rahulikult öelda, et sõiduulatus pole probleem, sest isegi väiksematel autodel on see sinna 200 kilomeetri kanti ühe laadimise kohta. Sellega saab linnas ja selle ümbruses kõik ilma mureta korda ajada,” lisab Vaht.