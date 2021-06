Elamus SPA kaebas valitsuse kohtusse. Tuntud advokaat nõustamas

Elamus SPA juhataja Andres Tiigi sõnul on vaidlus põhimõtteline ja soov luua õigusselgus piirangute proportsionaalsuse ja nende rakendamise argumentatsiooni osas. „See ei ole mingi saladus, et turismimajanduses tegutsevad ettevõtjad on olnud koroonaajastu suurimad kannatajad, kuid ka sektori sees on palju erinevaid värve. Üks neist on piirangute, meie hinnangul, pehmelt öeldes loominguline kehtestamine spaaettevõtjatele, kus omakorda meie ettevõte olnud üks suurimaid kannatajaid. Kui hotellid ja toitlustusasutused on saanud mingilgi määral tööd teha ja tulu teenida, siis Mustamäe Elamus SPA on valitsuse korraldusel ja muudest regulatsioonidest tulenevalt kõige rohkem kinni olnud ettevõte Eestis. Samal ajal said hotellid ja toitlustusettevõtted toetust kuni 180 000 eurot, kuid MTKA koodi järgi Mustamäe Elamus SPA sellele toetusele ei kvalifitseerunud, kuigi oleme oluliselt rohkem tasunud riigimakse kui keskmised majutus- ja toitlustusettevõtted. Seega on asja üks pool raha, asja teine pool aga emotsionaalsete otsuste katmine nõrga teadusliku sisuga, mida me nüüd vaidlustama lähemegi,“ ütles Tiik.