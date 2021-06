Kütusemüüjad: bensiini hind jätkab tõenäoliselt kerkimist

"Hetkel me näeme, et hinnad kasvavad, suuremad rahvusvahelised traderid ennustavad sel aastal isegi toornafta hinda 100 dollarit barreli kohta. Praegu on hind on 73–74 dollarit. Seega on ka võimalik, et hinnad ka Eesti turul tõusevad. Samas tihe konkurents kütuseturul hoiab hinda all igal pool maailmas," lausus Miller.