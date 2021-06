Eesti iglusaunade tegija pani miljoni euroga Noblessnerisse püsti iglupargi. See on aga alles algus!

Iglusaunad on kuulsust kogunud nii siinsamas Eestis kui ka üle maailma – näiteks on eestlaste sauna soetanud juba Gordon Ramsay, David Beckham kui ka Guy Ritchie. Viimase kolme aastaga on ettevõtte käive kasvanud 1,5 miljonilt eurolt 3,9 miljonile eurole. Selle aasta käibeprognoos on 5,1 miljonit eurot ning järgmise aasta jooksul on plaanis tootmismahud kahekordistada.

Nüüd on ettevõtte saunad koos iglumajade ja kontoritega koondunud Noblessnerisse, kus saavad külastajad veeta maalilise merevaatega öö, minna sauna või korraldada tööalane koosolek ja motivatsioonipäev merel. Ettevõtte tegevjuhi Priit Kallase sõnul on Iglupark klassikalise üksikmüügi oluline laiendus.

"Iglupargiga muutuvad iglusaunad märksa laiemalt kättesaadavaks ja teades, et saunatamine on Eesti inimesel justkui veres, siis on see mugav võimalus kõigile saunakultuuriga tihedamini kokku puutuda. Täiesti omamoodi uuendus on mereäärsed kontoriruumid, mis sobivad näiteks nii ajutiselt töötamiseks või inspireerivate koosolekute pidamiseks. Kuigi asukoha valikul ei otsinud me pargi jaoks tingimata linnaruumi, siis usun, et vaadete ja miljöö poolest on Noblessner parim asukoht, kus täislahendusega esmakordselt välja tulla," selgitas ta.

Iglumajas saab korraga ööbida kuni kaks inimest. Iglumajades on olemas eluruum, suur voodi, kööginurk ja vannituba, millele lisaks on maja juures suur terrass koos välimööbliga. Eri suuruses kontorites on nõupidamisruum kaheksale inimesele või töökohad viiele inimesele, sauna mahub aga kuni 10 inimest. Saunatamisvõimalused on juba avatud ning kontorid on sarnaselt iglumajadele külastajate jaoks avatud alates juulikuust.

Vaatamata sellele, et ettevõte siseneb Iglupargiga teenuseturule, tegeletakse sama aktiivselt edasi tootmise ja müügiga. Kallase sõnul täidab Iglupark ühtlasi showroom'i eesmärki, sest külastajad saavad lahendustega tutvuda ja omal nahal järele proovida. Seda nii saunade kui ka väikemajade puhul, mis moodustavad ettevõtte käibest lõviosa ehk 75%.

Creative Woodworks OÜ toodab Iglucrafti kaubamärgi all käsitööna valmivaid väikemajasid, kodukontoreid ja saunu. Ettevõte on müünud oma tooteid 20 riiki üle maailma, sh Jaapanisse, Austraaliasse ja USAsse. Ettevõtte grupis töötab 42 inimest. Ettevõtte käive oli 2020. aastal 3,9 miljonit eurot.