Elron saab kireva taustaga uue juhi, kes on tegutsenud nii toidu- kui ravimitööstuses

Nõukogu on kindel, et Lauri jätkab hea meeskonna juhina eelmise juhatuse esimehe poolt algatatud ja saavutatud edukate muudatuste edasiarendamist. Elron vajab lähiaastatel kindlameelset juhtimist nii rongihangete realiseerimisel kui ka laieneva liinivõrgu teenindamisel. Peame oluliseks ka efektiivse tegutsemise ja keskkonnasõbralike põhimõtete edasiviimist Elronis.

Lauri Betlem on varem töötanud Baltic Workboatsi juhatuse liikme, Tamro Eesti OÜ ja Salvest AS juhatuse liikme ja tegevjuhina ning Valio Eesti AS turundusjuhina. Lauril on bakalaureuse kraad Tartu Ülikoolist äriadministreerimise valdkonnas ja magistrikraad Amsterdami Vrije Ülikoolist turunduse juhtimise valdkonnas.