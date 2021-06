Wise'i konkurent teatas hiigelkahjumist ning erinevalt Wise'ist börsile ei lähe

Vaatamata võrreldes aasta varasemaga 34 protsendi võrra suurenenud tuludele kasvas samal perioodil ligi kaks korda ka Revoluti kahjum. Samas kahanesid aastaga nii tulude kui ka kasutajate kasv - aasta varem olid Revoluti tulud kasvanud koguni 180 protsenti. Kui 2019. aastal Revoluti kasutajabaas kolmekordistus, siis mullu lisandus vaid 45 protsenti uusi kasutajaid - neid on nüüd 14,5 miljonit. Keskmise kasutaja Revoluti-rahakotis on umbes 350 eurot.

Revoluti esindaja rääkis TheGuardianile, et nad hoiavad aktiivselt krüptoraha puudutavatel regulatsioonidel silma peal ja toetavad kõiki samme, mis astutakse tarbijate kaitseks: "Korralik krüptoregulatsioon on vajalik, et see saaks tulevikus kasulikuks peavoolutehnoloogiaks. Samas peab reguleerimine olema tasakaalus, et see ei takistaks innovatsiooni."