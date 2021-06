Informaatika magister Anu Käver: ootan AI-lahendust, mis oskaks ise õppida

Mis sind informaatika eriala juures kõige rohkem köitis? / Mis on kõige vajalikum teadmine, mis sa sellel erialal õppides oled saanud?

Mulle meeldib õppida. Esiteks selleks, et näha oma igapäevase töö taga (olen firmas Bondora tarkvara-arendaja ja arendustiimi juht) laiemat tausta. Teiseks selleks, et omandada uusi huvitavaid teadmisi ja saada targemaks inimeseks. Samas tunnen ma ennast piisavalt palju, et teada – ilma välise stiimulita ei ole ma väga efektiivne õppija. Sestap oli tagasi magistriõppesse tulek hea valik.

Minu jaoks olid kõige huvitavamad teadmised seotud masinõppega, mis ei ole minu jaoks enam lihtsalt must kast. Sama lugu oli ka näiteks krüptograafia või algoritmide teoreetilise taustaga. Julgen öelda, et kõiki neid asju on mul oma igapäevatöös vaja läinud – kui ka mitte otseselt, siis vähemasti kaudselt, oma ülesannete tausta paremini mõistes.

Mis on kõige põnevam õppeaine? Miks?

Kui juba nimetama hakata, võiks nimetada mitu. Esiteks – masinõpe, mille käigus programmeerisin kaks nädalat kahekihilist nelja neuroniga närvivõrku, vaadates abi otsides läbi tundide kaupa YouTube’i videoid. Ja see kogemus on siiani see, mis on aidanud mul närvivõrke kõige paremini mõista.

Teiseks – loomuliku keele töötlus, kust sai hiljem alguse ka minu magistritöö. Mulle meeldivad tekstid ja nähes tänapäevaste süsteemide võimekust tekstide mõistmisel ja loomisel, siis on see puhas maagia! (Vastavalt Arthur C. Clarke’i teooriale, et iga piisavalt kaugele arenenud tehnoloogia on maagiast eristamatu.)

Kolmandaks – semantika ja analüütiline filosoofia, mis õpetas lihtsalt kõike: alates memeetikast ja aju ehitusest, lõpetades loogikaga ja tehisintelligentsi alase filosoofiaga. Väga lennukas ja mõtlemapanev aine. Väikese huumoriga võib öelda, et nagu oleks käinud vabamüürlaste kogunemisel salajasi teadmisi omandamas.

Millest kirjutasid oma magistritöö?