Eliise Randmaa: IT-s saadud teadmised tulevad kasuks paljudes teistes valdkondades

Õpingute kõrval tantsib Eliise tehnikaülikooli Cheerleadersis ning osaleb rahvusvahelistel iludusvõistlustel. Eliise on töötanud Calvin Kleini kaupluse juhatajana ning kevadest läks erialasele tööle kindlustusettevõttesse ERGO, kus ta on robootiliste protsesside automatiseerimise praktikant. Lühikeses intervjuus avab ta, mis teda IT-alale meelitas ja mida soovitab noorele, kes kaalub erialale õppima tulemist.

Mis sind selle eriala juures kõige rohkem köitis?

Ülikooli astudes olin kolme eriala vahel ning lõpliku otsuse tegemine oli üpriski raske, kuid IT-süsteemide arenduse kasuks rääkis just pikk praktika kestvus. Nimelt on sel erialal 24 EAPd ettevõttepraktikat ehk terve viimane semester on pühendatud vaid praktikale ja lõputööle. Kooli lõpuks on juba pikk praktikakogemus all, mis annab tööturul kindlasti eeliseid.

Mis on kõige põnevam õppeaine? Miks?

Minu jaoks kõige põnevam või pigem kõige rohkem silmaringi avav õppeaine oli diskreetne matemaatika. Seda just selle tõttu, et see erines täielikult matemaatikast, mida olin siiani 12 aastat koolis õppinud. Samuti arendas see õppeaine mu loogilist mõtlemist, mis omakorda on koodikirjutamises vajalik. Tegu on matemaatikaga, kus on ainult ühed ja nullid.

Üks soovitus noorele, kes kaalub sellele erialale õppima tulemist?

Kindlasti soovitan põhjalikult tutvuda eriala õppekavaga. Nagu ka ennist mainisin, kaalusin päris mitme eriala vahel ja et selget pilti silme ette saada otsustasin kõikide kaalukausil olevate erialade kohustuslikud ja valikained Excelisse kirjutada. Sealt edasi tegin juba otsuse selle põhjal, milliseid aineid mulle kõige rohkem õppida meeldiks. Kui IT-süsteemide arendus siiski kõige südamelähedasemaks jääb, soovitan juba suvel tutvust teha IT, arenduse ja kõige seostuvaga.