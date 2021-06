Küberturbe tehnoloogiate tudeng Taaniel Kraavi: täielikku küberturvalisust pole olemas

Avastasin küberkaitse läbi ühe alamvaldkonna – krüptograafia. Kui uurisin rohkem, et mida küberkaitse endast kujutab, siis avastasin veel palju teisi alamvaldkondi, mille puhul arvasin, et nende õppimine võiks mulle meeldida. Mõned kübervaldkonna killud: krüptograafia, digikriminalistika, arvutivõrkude turvalisus, kurivara ja pöördprojekteerimine, „pen-testing“.

Minu isiklikud lemmikud on krüptograafia ja erinevad digikriminalistika õppeained. Krüptograafia on enamjaolt matemaatika, täpsemalt numbriteooria ja algebra, mis on mind juba pikemalt paelunud. Digikriminalistika, mis on seadmete ja võrkude analüüs, nõuab väga head arusaama operatsioonisüsteemide ja mäluseadete toimimisest. Aine kütkestas mind kohe, sest mind huvitab, kuidas seadmed toimivad, ent mitte riistvara ise.

Küberkaitse on vapustav eriala neile, kes peavad oluliseks IT-st üldpildi saamist. Küberkaitses õpib kõike: riistvara, tarkvara, arvutivõrgud, programmeerimine ... ent kirg on esmatähtis. Vastasel juhul võib alguses tekkida tunne, et ei tee midagi piisavalt praktilist, õpingud on liiga aeglased jne ja nii kaovad huvi ja jaks. Ma ei soovita seda eriala neile, keda huvitab arendamine. On alati võimalik õppida arendamist ja võtta küberkaitse lisaaineid, nagu näiteks turvaline programmeerimine või veebiturvalisus.