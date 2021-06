Kaks nädalat tagasi andis Jõhvis tegevust alustav tehnoloogiakool teada oma esimese vooru kandideerimise tulemustest, kus selgus, et 3300 kandideerijast pääses teise vooru ehk kolmenädalasele sprindile edasi 600 inimest. Sügisel peaks koolis, kus omandatakse kahe aastaga programmeerimisteadmisi, õpinguid alustama 200 õppurit.

Ärileheni jõudis aga info, et ka need, kes on loobunud edasises kandideerimisprotsessis osalemisest – oma edasi kandideerimist pidi emaili kaudu kinnitama, kes jätsid kinnitamata, langesid sellest protsessist välja – on viimase kahe nädala jooksul saanud juba kaks korda meeldetuletuse, et neil on jätkuvalt võimalus kinnitada oma osalust järgmises voorus.