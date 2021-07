Rootsi riskikapitalifond tahab Eesti alustavatesse idudesse investeerida kuni miljon eurot

„Meil on väga hea meel võimaluse üle toetada tulevikus veel paljusid väljapaistvaid ettevõtjaid ja firmasid nii meie võrgustikus kui ka väljaspool seda,” ütles VEQ asutajapartner Viktor Gällström. “Üks olulisi põhimõtteid, mida järgime, on investeerimine mitmekülgsetesse äridesse, mille eesmärgiks on muuseas ka meie planeedi jätkusuutlik areng. See, et meie partneriks antud teekonnal on Alfvén & Didrikson on äärmiselt inspireeriv ja julgustav,“ lisas ta.