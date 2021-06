Lõpuks hakkab juhtuma. Võimsa ajalooga paigast saab äri- ja elulinnak

Balti Manufaktuuri võib julgelt nimetada legendaarseks tehaseks, tegelikult lausa linnakuks. Nõukogude ajal töötas seal kõrghetkel 3000 inimest ja omal ajal oli see pealinnas üks esimesi kohti, mis andis tööd peamiselt naistele. Sellele vaadati viltu, töölisi nimetati isegi Sitsi litsideks, sest arvati, et iseseisvalt end ära elatavad naised on kehvade elukommetega. Aastakümneid on Manufaktuuri ala seisnud jõude ja olnud suletud. Hiljuti avas arendaja selle inimestele, et saaks Sõle ja Kopli tänava vahel liikuda ning kunagises peahoones saaksid toimuda kultuurisündmused.

Krundi sai erastamise käigus endale Sonny Aswanile kuuluv Toleram Group. See oli 1995. aastal. Tehas jätkas tööd. Selle nimi oli Baltex 2000. Veel kümme aastat hiljem töötas seal 600 inimest, kuid see tegutses kahjumiga. 2006. aastal tuli lõplik otsus tehas sulgeda ning asemele teha äri- ja elumajade kvartal.