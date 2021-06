Ott Tänak Foto: Priit Simson

Ott Tänak on maailma rallitipp, kuid tal on ka oma firma, mille käive on varem jäänud 2 miljoni euro kanti. See on igati eeskujulik tulemus. 2020. aastal hüppas see aga lausa 153,6 protsenti. Lisaks aga sisaldab aruanne infot, mis viitab, et temast on saamas oluliselt vingem ettevõtja.