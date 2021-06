Mõtlemapanevad numbrid. Itaalia ettevõtja vanalinna ärisid räsis kriis eriti valusalt

2020. aasta aruanne on olemas Lovati kolme ettevõtte kohta, mil on Raekoja platsi ühes nurgas restoranid. Kõige võimsam on varem olnud Amber Museum OÜ minek. Sellele kuulub restoran Tule Estona, mis asub Raekoja plats 5. Kui 2019. aastal oli restorani käive 1,7 miljonit eurot, siis möödunud aastal jäi see 600 000 euro kanti. Varasem 184 000-eurone kasum asendus hoobilt 166 000-eurose kahjumi vastu. Kõnekas on ka see täiskohaga töötajate arv kukkus 42-lt 15 peale. Jaotamata kasum söödi sel aastal väiksemaks, aga seda on veel järgi 1,1 miljonit eurot.