USA keskpank veel intressimääru ei tõsta. Eestlased peaksid Ameerikas toimuvat siiski hoolega jälgima

Kuidas mõjutaks USA keskpanga intressimäära tõstmine kogu maailma majandust? Esiteks oleks USA-l endal seda võrdlemisi keeruline tõsta. Ühendriigid on end koroonapandeemia vältel sisuliselt lõhki laenanud - riigivõlg on ligi 130 protsenti SKT-st. Seda on rohkem kui kõikidel Euroopa Liidu liikmesriikidel peale Kreeka, Itaalia ja Portugali ning niivõrd suure riigivõla teenindamine muutuks USA-le kõrgemate intressimääradega oluliselt keerulisemaks. Seetõttu on mitmed majanduseksperdid - sealhulgas ka Eestis - esitanud küsimusi, kas USA keskpank üldse on võimeline intressimääru tõstma.