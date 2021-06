Vaata, millega säravad aasta seksikaimad ettevõtlusmaastikul

Kroonika seksikaima naise ja seksikaima mehe tiitlid said omale sellel aastal Grete Kuld ja Ott Lepland . Lisaks rollidele, mis on kätte tiitli, on mõlemal oma ettevõte – Ott Leplandi ettevõte liikus enne pandeemiat rekordkasumi lainel, Grete Kulla majandusaruanne seevastu pisut rohkem tagasihoidlik.