Eesti peaminister hoiatas läänt Covidi mõjul tekkinud autoritaarsuse eest: inimestele ei anta vabadusi, sest nii on mugavam

Covid-19 kriis võib põhjustada püsivat kahju lääne liberaalsetele demokraatiatele, kes võtsid pandeemia ajal kasutusele autoritaarsed meetmed, hoiatas Eesti peaminister. Ta kardab, et mõned mõned riigid on leevendanud inimeste ja kaupade vabalt liikumise piiranguid liiga aeglaselt, vaatamata asjaolule, et vaktsineerimise osakaal on tõusnud.

“Covid-19 kriisi ajal oleme näinud, et soov tugeva käe või autoritaarse juhtimisviisi järgi on meie ühiskondades suur. Seda isegi mõnes riigis, kus iialgi ei usuks, et oleks,” rääkis Kallas.

Peaminister ütles, et mõned valitsused on liikunud inimeste õiguste laiema piiramise suunas. “Isegi, kui hetkel pole epidemioloogilisi põhjuseid, ei anta inimestele vabadusi tagasi, sest nii on mugavam,” ütles ta.

Veel kritiseeris peaminister suuremate EL-i liikmesriikide, sealhulgas Saksamaa ja Prantsusmaa samme, millega kehtestati pandeemia alguses isikukaitsevahenditele ekspordikeeld. "Need piirangud tulid kiiresti, ei kusagilt. Olen mures, et piirangud tulevad kriisi ajal liiga kergesti, ”lisas Kallas.

Lisaks räägiti ka Venemaa ja Valgevene teemadel. Kallas ütles, et tal on hea meel selle üle, et Valgevene sunnitud Ryanairi lennuki maandumine ja ajakirjaniku Roman Protasevitši vahi alla võtmine on Euroopa Liidus avanud mõned silmad Valgevene autoritaarse presidendi Aleksandr Lukašenka osas.

Rääkides enne esmaspäevast EL-i otsust kehtestada Valgevenele laiaulatuslikud sanktsioonid, ütles ta, et Euroopa peab võtma sihiks ning välja selgitama, kuidas Lukašenka oma režiimi rahastas.

"Sanktsioonid peavad olema suunatud nii, et need tabaksid Lukašenkat kõige rohkem. Valgevene jõustruktuurid on Lukašenko taga, seega tunneb ta end üsna turvaliselt. Kui tal puudub rahastus jõustruktuuridele, suureneb rahulolematus ning alles siis võib tekkida muutus,” ütles Kallas eelmisel nädalal antud intervjuus, kelle sõnul oli Ryanairi juhtum selge sõnum kõigile teisitimõtlejatele stiilis “teil pole kusagil turvaline, me saame teid kätte”.

"Me suudame seda teha. Ma ei usu, et Valgevene ja Venemaa mingit reaktsiooni ootasid. Nad lähevad ainult nii kaugele, kui me laseme,” lisas Kallas.