Tuhanded inimesed Harjumaal jäid tormiga elektrist ilma, aga pühade tõttu täna rikkeid ei kõrvaldata

Keskpäeva aegse äikese tõttu läks elekter paljudes kohtades üle maakonna ära. Elektrilevi rikketelefonile helistades selgub, et katkestused on Anija, Vasalemma, Keila, Jõelähtme, Kernu, Kose, Saue, Harku, Kiili, Maardu, Kuusalu ja Aruküla piirkonnas.

Kui veel õhtul kell 20 teatas automaatvastaja, et rikked üritatakse likvideerida 23. juuni jooksul, siis nüüd on prognoos lükatud päev hiljemaks, mistõttu saavad majapidamised elektri parimal juhul neljapäeval tagasi.

Rikketelefonile vastanud Elektrilevi töötaja teatas kliendile, et alltöövõtu partneritele oli riketest teavitatud kella kahe-kolme paiku ning edasist nemad ei kontrolli: "Olukord on hull, aga praegu on pühad ning me loodame rikked kõrvaldada 24. juunil."