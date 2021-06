Eesti esirikas võttis kodumaale investeerimise tõsisemalt käsile? Isiklikku OÜ-sse on pumbatud märkimisväärne summa

Nii on tema 2019. aasta lõpus asutatud osaühingu Kotilda läinud aasta aruandes näidatud kohustiste ja omakapitali suuruseks üle 2,4 miljoni euro, mis on vormistatud omanikulaenuna. Esimest aastat tegutseva OÜ aruandeaasta kasumiks oli üle 744 000 euro.

Tema märkimisväärseim juriidiline keha on ettevõte Notorious OÜ, mille 2019. aasta majandusaasta aruandes on selge sõnum selle kohta, mida me võime ees oodata. Just sel aastal täitus see ettevõte rahaga (ehkki juba enne oli seal mõnikümmend miljonit) ning see ei jää viimaseks korraks.