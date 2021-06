Populaarne ilukaubamaja vahetas poole aasta pealt juhi välja. "Ma ei oleks tulnud tagasi sama tööd jätkama."

Laura Kuldkepi sõnul kutsuti ta Tradehouse'i tagasi, et ellu viia jõulised laienemisplaanid naaberriikidesse ning kaugemalegi. 1. juulil (taas) juhitööd alustav naine ütleb, et kõige esimesena võetakse ette Soome turg, aga samuti nimetab ta Skandinaaviat laiemalt ning ka näiteks Leedut ja Poolat. Samuti tunnistas ta Ärilehele, et tuli tagasi just põnevate plaanide ja ambitsiooni pärast, mille tõi ettevõttesse kaasa uus omanik BaltCap.

Kuldkepi enda lugu töölt minekust ja naasmisest on samuti ehk tavapärasest erinev. Naine ei läinud töölt lapsepuhkusele ega muule ametikohale, vaid võttiski tööelus lihtsalt aja maha. "Mingil hetkel, ma ei teagi, mis asjade kokkulangemiselt täpselt, aga ma sain aru, et tuleb aeg maha võtta." Kes ja milliste argumentidega aga teda vanasse töökohta tagasi meelitas?