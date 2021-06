Torm tõi Elektrilevile pühadeks ohtralt tööd: vooluta on veel 1700 majapidamist

Elektrilevi pressiteates märgiti, et elektri jaotusvõrgus tekkis eile üle saja rikke. Olukorrale kohe reageerinud ning öö läbi töötanud rikkemeeskonnad on praeguseks taastanud elektrivarustuse enam kui 19 000 Elektrilevi kliendile.

Suurimat kahju tegi äikesetorm liinidele Harjumaal, kus praeguseks on elektrivarustus taastatud 11 000 kliendil. Vooluta on veel umbkaudu 1700 klienti.

"Eilne päev oli töökas ja täna hommikuse seisuga on Harjumaal likvideeritud alates eile keskpäevast 19 keskpinge ja 9 madalpinge riket, millega on elektrivarustus taastatud üle 11 000 kliendil," sõnas juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp.

Kokku üle Eesti on likvideeritud eile lõunast alates 57 keskpinge ja 44 madalpinge riket, millega on taastatud elektrivarustus 19 000 kliendil.

Elektrilevi soovib meelde tuletada: tähtis on jätkuvalt meeles pidada, et katkenud elektriliinidele ei tohi läheneda, kuna juhtmete alune maapind võib olla pinge all ning anda eluohtliku elektrilöögi. Liinile langenud puu või mõne muu ohtliku olukorra fikseerimisel tuleks helistada rikketelefonil 1343 või hädaabinumbril 112.

Kolmapäevaõhtuse seisuga oli Harjumaal ilma elektrita ligi 3000 majapidamist. Tänasel hommikupoolikul nähtub, et see number on kahanenud vähem kui poole võrra: elektrita on põhjapoolseimas maakonnas ligi 1800 majapidamist.