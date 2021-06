Wise kinnitas ajaloolist käiku: börsileminek toimub juuli algul

Taavet Hinrikuse ja Kristo Käärmanni asutatud rahaülekandeplatvorm Wise (endise nimega TransferWise) kinnitas täna, et juuli algul minnakse otsenoteerimisega Londoni börsile. See on kinnitus eelmisel nädalal teatatud kavatsusele börsile minna. Siiski ei öelda teates endiselt välja täpset kuupäeva, vaid nimetatakse juuli algust. Veel pole ettevõte avaldanud ka prospekti. Varem on spekuleeritud, et esimene kauplemispäev võib olla 5. juulil.

Wise'i tegevjuht Kristo Käärmann ütles, et pärast läinudnädalast teadet on ettevõttele laekunud üle 60 000 päringu, milles Wise'i teenuse kasutajad on aktsiate ostmise vastu huvi tundnud.

Wise'i täpne väärtus selgub esimesel kauplemispäeval, kuid Briti väljaanne Sky News ennustab, et see võiks olla veidi üle 10,5 miljardi euro. Niivõrd suuremahuline börsidebüüt annab Eestile ilmselt ka esimesed euromiljardärid. Seni on Balti riikide ainus euromiljardär Maxima asutaja leedulane Nerijus Numavičius.

Wise läheb börsile üpris ebatavalisel viisil. Nimelt ei toimu aktsiate esmapakkumist ehk IPO-t ning börsile minnes ei kaasata uut raha. Selle asemel noteeritakse Londoni börsil juba eksisteerivad ettevõtte osakud. Varem on tuntumatest ettevõtetest ilma IPO-ta läinud börsile muusikateenus Spotify ja ärisuhtlustarkvara tootev Slack, kuid Londonis on Wise esimene ilma IPO-ta börsile minev ettevõte.

„Paar aastat tagasi oli otsenoteering üsna ennekuulmatu. Esimene ettevõte, kes seda tegi, oli Spotify - Ameerikas New Yorgi börsil. Peale Spotify on maailmas veel viis kuni kümme ettevõtet, mis seda teed on läinud. Inglismaal oleme kindlasti esimesed, aga usun, et ka Euroopas oleme esimesed, kes lähevad börsile otsenoteeringuga," rääkis Käärmann eelmisel nädalal Ärilehele.