Heiti Hääl jagab kogemust, kuhu tasub investeerida: maailm trükib raha juurde, raha pole mõtet pangakontol hoida

Ettevõtja Heiti Hääle arvates mingit kinnisvaramulli lõhkemas ei ole. "Kui me võrdleme seda 2007.-2008. aastaga, kui sõna otseses mõttes mull lõhkes, siis toona oli selle paugu tekkimise peamine põhjus see, et pangad laenasid valimatult. Kodulaenu saamise ainsaks kriteeriumiks oli see, et suust pidi tulema sooja õhku. Täna sellist asja ei ole," rääkis Hääl Äripäeva raadios.