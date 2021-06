Rahulolematus kasvab: Bolti juhid Suurbritannias streikisid jälle, nõudes Uberi juhtidega sarnaseid töötingimusi

Nimelt otsustas Suurbritannia ülemkohus veebruaris, et kõiki Uberi juhte peab kohtlema kui töötajaid, mis tähendab, et ka neile laienevad näiteks kõik miinimumpalga ja puhkustega seonduvad kohustused. Briti sõidujagajate ja kullerite ametiühing aga leiab, et Bolti juhte peaks kohtlema sarnaselt Uberi juhtidega.

" Bolt ei saa enam pead liiva alla peita ja teeselda, et nende juhte ei pea Uberi omadega võrdselt kohtlema. Selle streigiga anname me Boltile viimase võimaluse teha õiged otsused ning järgida seaduseid," rääkis Londoni ajalehele CityAM sõidujagajate ja kullerite ametiühingu Londoni osakonna juht Abdurzak Hadi, kelle sõnul pöördub ametiühing kohtusse, kui nende nõudmiseid ei täideta. Muuseas nõuab ametiühing, et Bolt tõstaks sõidutasu väemalt 2 naelani miili kohta ning muudaks autojuhtide vallandamise protsessi keerulisemaks.

"Me oleme pidevalt enda platvormi kasutavate juhtidega dialoogis. Nad on meile rääkinud, et neile meeldib Bolt just madalate vahendustasude tõttu , mis on meil teatud juhtudel - näiteks elektriautoga juhtidele - vaid 10 protsenti. Seeläbi saavad juhid Bolti platvormil rohkem teenida. Lisaks on paljud juhid tulnud meie platvormile just paindliku töögraafiku tõttu. Nad saavad ise valida, millal sõita soovivad. Me ei karista juhte, kui nad kasutavad samaaegselt mõnda teist platvormi või keelduvad sõitudest," lausus CityAM-ile Bolti esindaja.