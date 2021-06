Teooria tuupimine ülikoolis on ajalugu – parima IT-hariduse saab projektiõppes

Informaatika õppekava programmijuht Ago Luberg selgitab, mida kujutab endast projektipõhine õpe ning miks on see viimasel ajal üha enam populaarsust kogumas. “Ma olen päris kindel, et kui mitte juba praegu, siis mõne aasta pärast on suur osa õppekavadest vähemalt osaliselt projektipõhised,” sõnab Luberg.

Inspiratsioon välismaa koolidest

Luberg viitab, et projektiõppe kasutamise mõte sai alguse juba eelmise programmijuhi Marko Kääramehe ajal, kes oli saanud inspiratsiooni mitmelt Euroopa ülikoolilt, mis projektipõhist õpet kasutavad. Eeskuju võeti näiteks Hollandi ülikooli Twente moodulstruktuurist ning samuti Hollandis asuva Eindhoveni tehnikaülikooli arvutiteaduste ja inseneri eriala kursusest.

Üks suurimaid eeskujusid oli aga Taanis asuva Aalborgi ülikooli kogemus probleemõppe kasutamisel, kus pool ülikooli õppetöö mahust on projektipõhine. Aalborgi tudengid ütlesid, et kuigi ühe projekti maht on 15 EAP-d (pool õppemahust igal semestril), siis pühendasid nad semestris projekti tegemisse tugevalt üle poole töömahust.

Seejuures oli tähtis aspekt ka omanikutunde tekkimine – tudengid võtavad projekti oma asja tegemisena, ei loe kulunud tunde ega tee seda tulemuse kirjasaamise pärast. See on suureks motivatsiooniallikaks uute asjade uurimisel ja ühtlasi ka ülikoolis püsimisel, kuna meeskonda ei taheta alt vedada.

Aalborgi ülikooli õppejuhi sõnul puudub neil praktiliselt väljalangevus alates teisest semestrist. See, kes järjele ja toimiva meeskonna liikmeks saab, läheb meeskonnaga üksteist toetades ja õiges ajagraafikus ka lõpuni. Õppejõud on teisest küljest praktiliselt kõik projektidega seotud - igaüks juhendab paari projekti igal semestril. See loob üsna loomuliku sideme nii tudengite, väljapoole oluliste teemade kui ka teaduse vahele.

“Käisime mõnel ülikoolil külas ja saime infot, kuidas ja miks nad seda teevad. Võtsime kogutud informatsiooni kokku ja koostasime informaatika õppekava versiooni, milles igal semestril on vähemalt üks projekti aine,” kirjeldab Luberg.