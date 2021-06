Eesti haiglad vajavad järjest enam insenere, kel oleksid teadmised nii tehnikast kui ka meditsiinist

Ent millised võiksid olla biomeditsiinitehnikainsenerile sobilikud isikuomadused, töötamaks koos oma ala parimatega? “Ma arvan, et me kõik soovime meeskonda, kes on professionaalne ja kollegiaalne,” sõnas Heidi Alasepp.

Ent haiglas töötav biomeditsiinitehnika insener peab lisaks enda eriala väga heale tundmisele olema huvitatud meditsiinist ja inimeste abistamisest.

“Kui me loome multiprofessionaalseid meeskondi, peame arvestama väga spetsiifiliste teadmiste integreerimisega. See on juhile suur väljakutse: leida just need õiged inimesed, kes oskavad oma väga spetsialiseeritud valdkondi piisavalt mõistetavaks teha, et tulemus oleks maksimaalselt hea,” kirjeldas ta.

Dr Alasepp hoiatab naljatlevalt, et kes meditsiinile oma sõrme annab, see sellele oma südame kaotab. “Ei ole põnevamat materjali siin maailmas kui inimkeha. Sinna juurde iga inimese unikaalne teekond, selles osalemine abistaja rollis, annab andjale ülivõimsaid emotsioone,” sõnas ta.