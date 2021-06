Kas päikesepargid löövad kuuma ilmaga rekordeid? Seda mõjutab veider paradoks

„Tegelikult päikesepaneel ei salli kuuma ehk et paneeli kasutegur on otseses, lineaarses sõltuvuses paneeli pinnatemperatuurist. Mida kõrgemal on paneeli pinnatemperatuur, seda madalam on paneeli kasutegur,” rääkis Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni juhataja Andres Meesak.

Ta rääkis, kuidas ta selle nädala teisipäeval, 22. juunil võrdles ühe enda jaama täiesti pilvitu päeva tootmisgraafikut mai lõpus ja juuni alguses ning viimase nädala kuumalaine ajal. See on tema sõnul ka üks põhjus, miks Eesti laiuskraadidel päikeseelektrijaam toodab vaid kolmandiku vähem kui sama jaam Hispaanias, kuigi päikeselisi tunde on Eestis pole vähem.

