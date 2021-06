Amazon ja Google võeti libaarvustuste tõttu pihtide vahele

Suurbritannia tarbijakaitseameti sõnul ei ole Amazon ja Google teinud midagi arvustustega, mis on kas välja mõeldud või eksitavad. "Ühed ja samad inimesed on samaaegselt arvustanud mitmeid ettevõtteid. Kusjuures nende ettevõtete vahel puudub igasugune seos. Lisaks leidub arvustusi, kust võib välja lugeda, et arvustajale on positiivse hinnangu andmise eest makstud," vahendab tarbijakaitseameti teadet BBC.