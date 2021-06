PUUST ja PUNASEKS | Olulisemad muudatused, millega tuleb arvestada 1. juulist postipakkide tellimisel

Kui kaua on aega kauba deklareerimiseks ja maksude tasumiseks?

Saadetis on tolliterminalis deklareerimise ootel 30 päeva alates selle saabumisest. Selle aja jooksul on tarvis kaup deklareerida või kohalikule tarneettevõttele selleks volitus esitada ning maksud ja teenustasud tasuda. Kui seda pole tehtud, siis saadetakse pakk saatjale tagasi.

Saadetise maksud ja teenustasu tasutakse e-teeninduses juba enne saadetise väljastamisele suunamist. Kui hiljem osutub, et tegu on näiteks vale kaubaga või kaubaga, mis ei vasta ootustele, siis tuleb suhelda müüjaga, et selgitada välja konkreetse e-poe tagastamise või hüvitamise tingimused.