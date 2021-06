Pikk nädalavahetus pani massid liikuma: jaaniaegne tung Saaremaale ja Hiiumaale oli mullusest oluliselt suurem

2021. aasta pühadel on seni olnud kõige rahvarohkem päev 22. juuni, mil TS Laevad teenindas kahel liinil kokku 15 595 reisijat ja vedas üle Väinamere 6 138 sõidukit.

Mullu 22. juunil olid need numbrid vastavalt 14 189 reisijat ja 5 625 sõidukit. Seejuures Muhu- ja Saaremaale liikus 22. juunil 9 242 reisijat ja 3 606 sõidukit, Hiiumaale aga 3 732 reisijat ja 1 305 sõidukit.

Samas juhtis Ave Metsla tähelepanu sellele, et kuna jaanipühad on liikuvad, siis erinevatel aastatel reisivad inimesed erinevatel nädalapäevadel ja need päevad ei ole väga võrreldavad.