Selle suve jaanipäevahitt oli arbuus: üks Eesti jaekett müüs koguni 54 tonni arbuuse

Prisma sortimendi- ja hankedirektori Kaimo Niitaru sõnul müüdi üheksas Prisma kaupluses pühade ajal kokku lausa 54 tonni arbuuse.

"Võrreldes varasemate jaaniperioodidega osteti väga palju lisaks traditsioonilistele jaanitoitudele šašlõkkidele, lõhefileele, tomatile, kurgile just karastusjooke, jäätiseid ja lahjat alkoholi. See näitab, et kliendid otsisid lisaks tavapärasele rikkalikule toidulauale ka leevendust kuumadele suveilmadele," kirjeldas ta.

Arbuuside menu kinnitavad ka Maxima turundusdirektor Tiia Schapel ning Rimi müügidirektor Maris Rannus. Samas ei olnud arbuus Prismas jaaniaja kõige ostetum kaup, selle tiitli sai hoopis ajastukohase nimega õlu.