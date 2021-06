Vargakindlat jalgrattaparklat tabas taas tagasilöök: jaaniööl langes üks ratas kõige banaalsemal moel varaste saagiks

Sel ajal, mil suure osa eestimaalastest oli jaanipidustustega hõivatud, vargad ei maganud, mistõttu langes 23. juuni ööl vastu 24. juunit Laagris Bikeepi Urda parklas nende saagiks 17-tollise raamiga mägijalgratas Superior XP 919. Pikanäpumehed olid Bikeepi parkla rattaluku läbi saaginud. Jalgratta omanik on teinud selle kohta avalduse juba nii politseile kui ka nutiparkla arendajale.

Bikeepi tegevjuht Kristjan Lind ütles, et tal on väga kahju, et selline juhtum jaaniööl aset leidis. „Oleme tegutsemisaastate jooksul pidevalt toodet arendanud ja veel hiljuti saime uhkelt kinnitada, et ühtki vargust pole toimunud,” lausus Lind. Tema kinnitusel on nende eesmärgiks kogu aeg olnud varga elu võimalikult raskeks teha.

„Arvestades, et meil on üle 200 000 parkimissessiooni aastas, on statistika siiski erakordselt hea. Seda tänu sellele, et turvakihte on neli ja ratas on metallist doki külge kinnitatud nii raamist kui ka esirattast,” lausus Bikeeepi tegevjuht. Lisaks jälgivad nad väga, kuhu Bikeepi parklaid püsti pannakse, et ka keskkond aitaks rattaid varguse eest kaitsta.

Samas tõdes ta, et antud parklal Laagris on kolmest küljest läbipaistmatud seinad, mis võimaldab, eriti öösel, küllaltki märkamatult toimetada. „Hoolimata sellest, et viimase aasta jooksul on vargusi ette tulnud kahel korral, on nutikad rattaparklad siiski kõige turvalisem viis lühiajaliseks parkimiseks. Pikaajaliseks parkimiseks on turvalisem rattagaraaž, kus on lisaks ka kõik ratta elemendid kurjade kavatsuste eest kaitstud,” on Lind jätkuvalt veendunud.

Tema sõnul on Bikeep asunud töötama välja ka lahendusi kindlustuse pakkumiseks, kuid seni on takistuseks jäänud kogu toote ja teenuse optimeerimine. „Hetkel on kõik rattaparklad Eestis ratturile tasuta kasutamiseks ning see on olnud ka üks meie eesmärkidest,” selgitas Lind.