Ministeerium vastuses tööjõurendifirma juhile: see on tööandjate ülesanne mitte minna palkade skeemitamisega kaasa

Lisaks on muudetud seadusandlust. „2020. aastal jõustunud välismaalaste seaduse muudatusega on politsei- ja piirivalveametil võimalik hinnata välistööjõuga seotud menetlustes tööandja usaldusväärsust ja ebausaldusväärse tööandja puhul keelduda viibimisaluse andmisest,” sõnas Laane.

Ta märkis, et palgakriteeriumi nõue on kehtestatud, vältimaks kodumaise tööjõu väljarännet ja selle asendamist välismaalt palgatud tööjõuga. Palgakriteeriumiga suunatakse tööandjad eelistama välistööjõudu eeskätt nende ametikohtade puhul, mis vajavad kõrgelt kvalifitseeritud eksperte, kellest Eesti tööturul puudus, nagu näiteks IKT valdkonna töötajad.

Kui välismaalane teeb Eestis renditööd või osutab teenust, on vastutus ka kasutajaettevõtjal ja kasutajaettevõtja on kohustatud tagama, et välismaalane töötab Eestis vastavalt selleks antud õiguslikule alusele ning tööandja ja kasutajaettevõtte vahel sõlmitud lepingule või muule kokkuleppele.

Seadused on ennekõike inimeste kaitseks

„Tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise tulemusena täpsustus Eestis töötavate mitteresidentide töötasu maksustamise õigus ning mitteresidendist ettevõtjate, kel on Eestis töötajad maksu- ja tolliametis registreerimise- ning töötasudelt tulumaksu kinnipidamise kohustus,” rääkis Laane.

Ühtlasi rõhutas ministeeriumi esindaja, et seadused on kehtestatud inimeste kaitseks. „Nii nagu me ei saa loobuda liikluses kehtivatest reeglitest, näiteks turvavöö kinnitamise kohustusest või kiiruspiirangutest, lihtsalt sellepärast, et osa inimesi nende reeglite eesmärki ei mõista ja neist kinni ei pea, nii ei saa me loobuda ka välismaalaste Eestis töötamise reeglitest,” lausus Laane.

Tööjõurendifirma Finesta juht Heikki Mäki ütles tänases arvamusloos, et olukorras, kus Eestis on mitmeid sektoreid, mis väga vajaks võõrtööjõudu, on seal suureks takistuseks keskmise palga maksmise nõue, millest niikuinii püüavad paljud ettevõtted skeemitamise teel mööda vaadata.