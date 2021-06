Elektri hind hakkab tulevikus aina enam kõikuma. Kas see toob tarbijale ka hinnatõusu?

Nord Pooli elektribörsi Baltikumi piirkonnajuht Ingrid Aruse sõnul on viimastel nädalate kõrgete hindade taga tuuleenergia pakkumise vähenemine, mis on asendunud kallimatel kütustel põhineva tootmisega.

Kallemetsa sõnul on aga probleemiks see, et Euroopa avatud energiaturul seni stabiilselt tegutsenud suured riigid on sulgemas oma jaamasid, mis toob turule ebastabiilsuse ning pikas perspektiivis tarbija jaoks ka aasta keskmise elektrihinna tõusu.