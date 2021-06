TEGUSAD VÄIKESADAMAD | „Maailma lõpus” asuvas sadamakülas töö ei rauge. Sealse kala järele tullakse teisest Eesti otsast

Ärilehe külaskäigu ajal satub juhuslikult külapoodi ligi saja-aastane naine, kes lausub valjul häälel: „Kui seda poodi siin ei oleks, siis ega siin külas ka elada ei saaks. Dirhami võlu ongi just see pood siin.” Seejärel pöördub ta minu poole: „Teate, mina söön iga jumala hommik kala ning kõnnin 10 000 sammu päevas – siiani olen elus ja terve, ei sellest kalast mul isu täis ka saa.” Tunnustan, et ta näeb oma ea kohta tõepoolest väga hea välja.