Esimese Eesti Vabariigi üks suuremaid kelme jäi pattudega haledalt vahele

Lugu tuli välja pooljuhuslikult, kui hakati uurima kommertspanga pankrotti. Selgus, et puuvillavabriku kasumit oli varjatud. 1932. aastal arreteeriti Citron ja Vachmann Leedus - see oli toona haruldane, sest rahvusvahelist koostööd selle praeguses tähenduses ei tuntud.

Mehed võtsid süü omaks ja hakkasid varastatut tagastama. Selgus, et omastatud oli 7,5 miljonit toonast krooni. Krooniaja lõpu vääringusse ümber arvestatuna peaks summa korrutama sajaga, seega jäi see 700-750 miljoni krooni piiresse. Isak Citron oli 200 miljonit kasutanud ka enda kui direktori esinduskuludeks. „Riigikogu liikmete esindustasud on selle kõrval köömes," ütles Arjakas.

Paraku sai tehasele saatuslikuks erastamine. Toonane direktor Meelis Virkebau ütles saates „Ajavaod", et see tehti ülepeakaela. Enne seda kaasas tehas tippkonsultandid, et teha uus äriplaan ja strateegia. Idee oli viia tehas kolme aastaga korralikku kasumisse ja teha see moodsamaks, et riik saaks selle palju kallimalt maha müüa.