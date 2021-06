Huvitav leid. Finaalis mängiv Kontaveit on hakanud äri ajama. Teine legend ostis viis korterit

Niisiis ostis Kontaveiti firma ära varem temale kui eraisikule kuulunud korteri. Reinmill tegeleb Investeerimisega võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse. Muud infot selle ettevõtte kohta leida ei ole. Esimest aruannet peab veel ootama. Tundub aga, et WTA ametliku lehe andmetel karjääri jooksul 5 307 883 eurot võitnud Kontaveit on raha paigutama hakanud. Kusjuures juhatuse liikmena on Kontaveit kaasanud tuntud ettevõtja Tarmo Sumbergi.