Eskiisidel on näha, et elektrijaama ees asuvate treppide ees on võimalik ujuda ning talvel uisutada. Kuna Helsingi linnale kuuluv energiafirma Helen otsustas elektrijaama sulgeda kaks aastat enne algseid plaane, siis tekib küsimus - mis sellest paigast edasi saab? Tundub, et seal saab olema nii elukondlikku kinnisvara kui ka kultuuriasutusi.

Artiklis on kirjas, et eestlased on juba mõelnud, kuidas piirkond välja võiks näha ning seda "ikka neile omase julge lähenemise ja avatud meelega". Nimelt oli Helsingi linn juba mõned aastad tagasi palunud KOKO Arhitektidel anda oma visioon, kuidas Hanasaari välja võiks näha.