Eesti pank saavutas ajaloolise tulemuse. Uuel turul loodetakse suurt edu

Aruandes on öeldud, et Bigbanki kontserni töötav laenuportfell kasvas 2020. aasta jooksul märkimisväärselt, ületades esimest korda panga ajaloos poole miljardi euro piiri, ning ulatus aasta lõpuks 572,6 miljoni euroni.

„Lisaks väärib mainimist asjaolu, et laenumahtude kiirel kasvul ei olnud negatiivset mõju laenuportfelli kvaliteedile. Üle 90 päeva võlgnevuses olevate laenude osakaal kogu portfellis moodustas 3,2% ja jäi aasta varasemaga võrreldes samale tasemele," on aruandes kirjas.

2020. aasta oli Bigbankile märgilise tähendusega ka seetõttu, et nad sisenesid Eesti kodulaenu turule. Lisaks tavapärasele annuiteetgraafikuga tootele hakkasid nad pakkuma erigraafikuga kodulaenu. Eestis unikaalne erigraafik on suunatud peredele ning võimaldab klientidel laenu põhiosa makset edasi lükata kuni 20 aastat.

„Mul on siiralt hea meel, et uudne toode on Bigbanki koduturul soojalt vastu võetud. Klientide huvi erigraafikuga kodulaenu vastu on olnud suur ning tänaseks on paljud Eesti pered saanud selle abil soetada oma unistuste kodu," ütles panga juht Martin Länts aruandes olevas pöördumises.