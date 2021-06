2021. aasta märtsis selgus, et USA võimud on esitamas McAfeele süüdistust krüptorahaga seotud pettuses, millega too teenis miljoneid kasumit. Ta istus Hispaania vanglas ja ootas USA-le välja andmist. 23. juunil andiski Hispaania valitsus teada, et nad on andnud selleks loa. Paar tundi hiljem leiti McAfee oma kongist surnuna. Põhjuseks tõenäoliselt enesetapp.

Millistesse jamadesse suutis McAfee end segada? Miks ei saanud temast miljardäri ning miks osales ta pealtnäha lihtsakoelises petuskeemis?