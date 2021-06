VIDEO | Maailma vaeseima riigi rikkaim mees on preester, kes suudab edukalt kohtukulli eest põgeneda

Üheks riigi suurimaks väljakutseks on ilmastik, mis ei võimalda korralikult toitu kasvatada. Lisaks kannatab elanikkonnast lausa 9% HIV või AIDSi käes.

Riigi rikkaim mees on aga preester, kel nimeks Shepherd Bushiri. Tema täpset vara hulka on võimatu hinnata. Netiavarustest võib leida, et see jääb 100 ja 150 miljoni dollari vahele. Sellega oleks ta tõenäoliselt rikkaim mees riigis.

Bushiri on ajanud kokku tohutu varanduse pärast seda, kui kolis Lõuna-Aafrika Vabariigi pealinna Pretoriassse oma Valgustatud kristlaste kogunemise kiriku.

Bushiri on veidi teistmoodi preester. Ta kutsub end prohvetiks ning teda teatakse ka nime järgi „Major 1". Tema jumalateenistustest võtavad iga päev osa kümned tuhanded inimesed. Ta on väitnud, et ravib inimesi terveks HIV-ist, teeb pimedatest nägijad. Vähemalt ühel korral on tema järgijad näinud teda õhus kõndimas.

Bushiri kasvas üles vaeses Malawi peres Mzuzu linnas. Ta väidab, et ta sai 10-aastasena nägemuse ning sellest alates sai ta aru, et tema elu peab kulgema Jumala teenistuses. 2010. aastal lõi ta Malawis oma kiriku. Hiljem viis ta selle peakontori Pretoriasse.

Et tema populaarsusest aimu anda - ta on täitnud staadioneid, kuhu mahub 100 000 inimest. Tal on väidetavalt ainuüksi Lõuna-Aafrika Vabariigis üle miljoni järgija.

Vahistamised ja süüdistused

Shepherdiga käivad aga kaasas ka skandaalid. Nimelt on teda süüdistatud selles, et ta kasutab niigi vaeseid inimesi ära. Neid, kes loodavad, et tema müüdav „imeõli" ja muu kraam parandab nende elustandardit. Samal ajal sõidab mees ise eralennukiga, luksusautodega ja omab mitut häärberit.

Tema kirik pandi kinni Botswanas, kui usumees väitis, et suudab ise raha tekitada. See läks vastuollu riigi seadustega. See piirang oli siiski ajutine, sest kohus otsustas, et kirik võib siiski tegevust jätkata.

Peale preestri ameti on mees ka globaalse investeerimisfirma omanik. Selle nimeks on Shepherd Bushiri Investments. Ta ütleb ise, et Jumala teenrid peavadki rikkad olema.