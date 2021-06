Üks maailma salapäraseimaid artiste on jõudnud ristteele - kas avaldada oma tegelik isik või mitte?

Viimasel ajal on Banksy kaotanud õigused neljale oma tööle. Viimased kaks tööd olid „Radarirott" ja „Tüdruk vihmavarjuga". Võitis briti tervituskaartide looja Full Colour Black. Nad väitsid esmalt, et graffiti on avalikus ruumis asuvad teosed ja neil on õigus neid oma toodetel kasutada. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet nõustus sellega: