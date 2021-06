Taani mõjukas majandusanalüütik hoiatab kinnisvaramulli lõhkemise eest

Valitsus peaks vähendama laenamist, ütles Rohde. Peaaegu kümnendi on kestnud aeg, mil intressimäärad on negatiivsed. Riigi kinnisvaraturg tundub jõudvat uute arenguteni. Ta on valitsusele saatnud ohusignaali, kuid vastav minister ei soovi samme astuda.

Taani, mis kasutab süsteemi, kus nende kroon on seotud euroga, alustas negatiivsete intressidega 2012. aastal. Nüüd on kätte jõudnud aeg, mil kinnisvara hinnad tõusevad suurel kiirusel. Taanis on need kasvanud aastaga 15 protsenti.

„Selline areng muutub aina tugevamaks," ütles Rohde. „Risk peitub selles, et see võib viia mingi spekulatiivse mulli tekkimiseni ning neil on kombeks millalgi lõhkeda. Sel võivad olla väga ebameeldivad pikaaegsed tagajärjed."

Pärast 2008. aasta kriisi kukkus Taanis kinnisvaraturg üle 20%. Rohde usub, et ees võib oodata samalaadne langus.

Valitsus pelgab sekkuda, sest nad ei taha, et kodu omamine muutuks keerulisemaks. Rohde hoiatab, et nö vastutsükliline puhver, mida pangad omavad, et end kaotuste eest kaitsta, peaks kindlasti tõusma tänaselt nullilt protsendilt kahele.