Ettevaatust. Viie kuuga on petukõnedega kaotatud väga suur summa raha

Kelmid teevad kõnesid justkui pangast ja jutustavad näiteks kahtlastest tehingutest inimese kontol või ka panka tabanud küberrünnakust. "Enamasti vene keeles, kuid on ka eestikeelseid kõnesid olnud. Nii et kõikide kõnede osas tuleb olla valvas," rääkis politseikapten Maarja Punak.

Viimase viie kuuga on registreeritud 179 taolist juhtumit. Kõige rohkem on libakõnesid "pangast" saanud Tallinna ja Harjumaa inimesed - kokku 115.

Politsei soovitab neil, kes on jõudnud juba oma paroolid öelda, võtta kiiresti ühendust pangaga.

Punaku sõnul on mitme juhtumi puhul jõudnud inimesed reageerida õigeaegselt, näiteks rääkinud kogemusest sõbraga, kes on seda kahtlaseks pidanud. "Kui sa võtad pangaga õigeaegselt ühendust võib olla võimalik tehing peatada või panna arve kinni, et sealt ei saa teha muid kahtlaseid tehinguid," ütles Punak.