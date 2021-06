Ekspert: 2020. aasta oli üks ajaloo soojemaid. Kas 2021. aasta on läbimurde aasta, et sellega seotud probleemidega tegeleda?

Kriitilise tähtsusega ökosüsteemide erosiooni peatamiseks peame jätkama jõupingutusi säästvate tavade suunas. Meie ühise tulevase arengu peamised nurgakivid peavad olema taastuvenergia, jätkusuutlikud toidusüsteemid, fossiilkütusevaba transport ja keskkonnasõbralikud ehitised. Kuidas meil läheb ja mida oodata aastast 2021?

Pankade päevakorras: klientide hindamine ja sektoripoliitikate tugevdamine

Euroopa rohelise kokkuleppe raamistik ja kohustused on väga ambitsioonikad. Kuigi mõni võib jätkusuutlikkust näha riskina seoses kõigi tulevaste reguleerivate õigusaktide ja tormiliste muutustega, näeme meie enneolematuid võimalusi kasvamiseks ja arenguks. Pangandussektor mängib selles üleminekus suurt rolli, kuna investeeringute rahastamiseks on vaja tohutult kapitali.

Pangad on võtnud aktiivse rolli jätkusuutlikkusele üleminekul. Kaks peamist suunda on klientide hindamine ja erinevate poliitikate tugevdamine. Pangana on valdav osa meie kliimamõjust kaudne - see tähendab, et pakume tooteid ja teenuseid, finantseerimis- ja investeerimislahendusi, mistõttu peame ümber mõtlema, milliste klientidega me töötame ja kuidas me neid toetame.

On selge, et mittejätkusuutlike ettevõtete rahastamist vähendatakse sihipäraselt. Oleme välja töötanud raamistiku, et hinnata, kuidas meie kliendid oma ESG tegevuskava täidavad, millised on nende poliitikad ja juhtimisstruktuurid, kuidas nad suhtuvad keskkonda. Me keskendume praegu väga palju keskkonnale - me hindame oma klientide äritegevuse otsest ja kaudset mõju. Lihtsustatult öeldes me püüame mõista, kus on meie klientide probleemid ja milliseid meetmeid võetakse muutuste saavutamiseks.