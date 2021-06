Koroona-aasta pani firma kasvama. Martin Järveoja osalusega ettevõtte kena tulemus

Sweet Bites OÜ põhitegevusalaks on küll märgitud suhkru, šokolaadi, kondiitri ja pagaritoodete hulgimüük, aga tegelikult on ettevõttele raha sisse toov tegevus suhtekorraldus ja teabevahetus. Nimelt on Martinil firma kahasse abikaasa Maarja Järveojaga, kes on suhtekorraldaja.