Maailma üks rikkamaid inimesi astus eelmisel nädalal ootamatu sammu

Buffett andis teada, et astub organisatsioonist tagasi, kuid samal ajal ütles, et ta annetas 4,1 miljardit dollarit heategevuseks. Summa jagunes viie organisatsiooni vahele, kuhu ta on raha paigutanud juba 2006. aastast.

Nelja vedajateks on Buffetti enda lapsed ning üks oli see sama Bill ja Melinda Gates Foundation. Viimane sai 3,2 miljardit dollarit.

Buffetti tütar Susan veab Susan Thompson Buffett Foundationit ning ka Sherwood Foundationit. Üks poegadest, Howard, juhib aga Howard G. Buffett Foundationit ning teine, Peter, Novo-nimelist fondi.

Oma teates ei maini Buffett Bill ja Melinda Gatesi lahutust ega seda, et kuulujuttude järgi ei ole Bill Gates sugugi olnud nohik nagu ta on seni lasknud avalikkust uskuda. Väidetavalt on Gates käitunud töö juures naiste suhtes ebasobivalt. Buffett tõi põhjuseks selle, et see on osa tema plaanist astuda tagasi kõikidest nõukogudest peale tema enda suurfirma Berkshire Hathaway. Ta on ikkagi juba 90-aastane.

„Täna on minu jaoks tähtis tähis. 2006. aastal lubasin ma anda kõik oma Berkshire Hathaway aktsiad heategevuseks. See on 99% minu varandusest. Tänase 4,1 miljardi dollari suuruse panusega olen ma poolel teel," kirjutas Buffett.

Tal on alles 238 624 Berkshire Hathaway aktsiat, mille väärtus on 105 miljardit dollarit. Ta on maailma rikkuselt 8. inimene. Buffett on elu jooksul heategevuseks andnud 41 miljardit.

Buffetti tagasi astumine Bill ja Melinda Gates Foundationi usaldusisiku kohalt tuleb ühe maailma suurima heategevusorganisatsiooni jaoks ebakindlal ajal. Lahutuse tõttu ei ole selge, kuidas fondiga edasi minnakse. Nad on abielu jooksul andnud ära 50 miljardit dollarit. Väidetavalt plaanivad Bill ja Melinda mehitada organisatsiooni sõltumatute juhtidega, et tagada selle jätkusuutlik areng. Buffett on fondi üks peamistest toetajatest ja seni oli tal ka suur roll võtmeotsuste tegemisel. Enam mitte.