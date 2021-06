Uus „Bermuda kolmnurk”? Ülekäte minevad peod teevad Telliskivi ettevõtjaid murelikuks

Kui vanasti kutsuti „Bermuda kolmnurgaks” vanalinnas asuvat Nimeta baari ja selle lähedusse jäävaid meelelahutusasutusi, mille vahel jõlkusid hommikutundideni väga purjus ja tihti ka agressiivsed inimesed, siis nüüd levib rahvasuus sama nimetus Telliskivi Depoo ala kohta. Koroonapiirangute lõppedes leidis tavapärasest suurem rahvamass tee just Telliskivi linnakus asuvatesse baaridesse, aga üha enam tullakse sinna piirkonda ka niisama seltskondadega istuma, kaasas oma joogid. Just liigne alkoholitarbimine on tihti põhjus, miks peod ülekäte lähevad, tekivad kaklused, lagastatakse tänavaid.

Juba mõni nädal tagasi otsustas Telliskivi loomelinnaku juhtkond rahvamasside ohjeldamiseks sealsed restoranid ja baarid edaspidi nädalavahetustel sulgeda südaööst. Tavapäraselt on need lahti kella kaheni öösel. See, mis oli hakanud Telliskivi piirkonnas toimuma öötundidel, ei läinud kokku loomelinnaku visiooniga – pakkuda inimestele võimalust veeta aega kultuurselt ning meeldivas ja turvalises õhkkonnas –, vaid piirkonnast sai joomingukeskus.