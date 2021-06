KUULA SAADET | Ursel Velve: tähendusrikas visioon kõnetab ja toidab energiaga

“Mina olen uskumusel, et organisatsioonil ja sealsel meeskonnal peab olema pikaajaline ning üllas visioon. Kui sa näiteks ütled ettevõtte töötajatele, et meie eesmärk on kasvatada kasum kahekordseks, siis see ei ole ilmselt see nö jahitav mammut, mida inimesed päriselt särasilmis püüda tahaksid. Inimesed tahavad teha midagi enamat, nad tahavad anda ühiskonnale midagi enamat, nad tahavad tunda, et nad on midagi suurt ja olulist korda saatnud. Toon siinkohal Ülo Pärnitsa Ülemiste City visiooni, mis sai alguse ambitsioonist luua intellektuaalne keskkond talentidele, kes saaksid siin üheskoos maailma muutvaid tegusid korda saata. Tänaseks on sellest visioonist kasvanud Eesti suuruselt kolmas tulevikuhõnguline linnakeskkond, mida edestavad vaid Tartu ja Tallinn. See visioon ja selle samm-sammuline elluviimine on kindlasti see, mis paljusid siinseid inimesi, kes selle heaks igapäevaselt töötavad, kõnetab ja toidab energiaga. Ühed aitavad sellele kaasa arhitektuuri ja ehituse vaates, teised teenuste kujundamise ja pakkumise näol, kolmandad aga aitavad kaasa siinsete linnaku elanike parima võimaliku kliendikogemuse tagamisele ja nii edasi. See on see suur pilt, mida kõik siia panustavad töötajad soovivad näha, mis neid sisimas sügavalt kõnetab ja paneb neid ka iga päev särasilmselt selle nimel edasi toimetama.” – Ursel Velve