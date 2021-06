Eesti idufirma kaasas 700 000 eurot. Mida nad sellega peale hakkavad?

„Põnevusega toetame Tarmot ja Jannot, kellel on selge visioon oma tehnoloogiast ja selle globaalsest potentsiaalist. Nad on juba kokku pannud kõrgetasemelise inseneride ja tarkvaraekspertide meeskonna ning ootame huviga, et saaksime 10Linesi põnevaid tooteid turule tuua. Samuti on meil hea meel, et varajases faasis liitus meiega Perot Jain – strateegiline kaasinvestor, kellel on vajalikke sidemeid ning suured kinnisvaraarendused USA turul," lausus Tera Ventures asutajapartner James P. McDougall.